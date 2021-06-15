مناقشة تدخلات صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية اللاجئين ومنظمة أوكسفام في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان "جاريك هايبرتن، ومدير البرامج في مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن حسين أكبري ومديرة برامج منظمة أوكسفام في محافظة مأرب مارجريت مولد، مشاريع منظماتهم المنفذة وخطط مشاريعهم وتدخلاتهم القادمة في المحافظة.



وخلال لقاءاته المنفصلة مع ممثلي المنظمات الدولية، كل على حدة، تحدث الوكيل مفتاح عن مستجدات الوضع الإنساني والإغاثي في محافظة مأرب، وأحوال وأوضاع النازحين وظروفهم الإنسانية والمعيشية الصعبة ومعاناتهم المتواصلة ونزوحهم المتكرر جراء استمرار استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية لمخيمات وتجمعات النازحين وقصفها المتواصل للأحياء السكنية والأسواق الشعبية في مدينة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المفخحة.

وشدد الدكتور مفتاح، على ضرورة اضطلاع المنظمات الدولية العاملة في المجالين الإغاثي والإيوائي في اليمن بدور أكبر في إغاثة وإيواء النازحين واللاجئين الأفارقة في محافظة مأرب وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتأمين الخدمات الضرورية خلال الفترة القادمة..داعياً شركاء العمل الإنساني إلى المساهمة في تقليص نسبة الفجوة الإنسانية في محافظة مأرب الناجمة عن استمرار تدفق مئات النازحين وعشرات اللاجئين الأفارقة إلى المحافظة بشكل يومي في ظل ضعف تدخلات المنظمات الدولية تجاههم.

من جانبهم قدم ممثلوا المنظمات الدولية نبذة موجزة عن مشاريعهم المنفذة في محافظة مأرب خلال الفترة الماضية في مجالات الغذاء والمياه والإيواء والحماية والإصحاح البيئي بالإضافة إلى خطط المشاريع والتدخلات التي تعتزم منظماتهم تنفيذها في المحافظة وأبدوا استعدادهم لتوسيع حجم تلك التدخلات لتشمل أكبر عدد ممكن من النازحين في المحافظة خلال الفترة القادمة.

واشادوا بمستوى التعاون والتنسيق المستمر مع السلطة المحلية والمكاتب المعنية في محافظة مأرب خلال الفترة الماضية مما سهل عمل المنظمات الدولية ومكن مكاتبها في المحافظة من تنفيذ كافة مشاريعها الإغاثية وبرامجها الإنسانية المختلفة التي تستهدف النازحين وتهدف لتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية لهم.