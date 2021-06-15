السفيرة مجلي تبحث مع رئيس الاكاديمية البحرية البولندي التعاون الثنائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحثت سفيرة اليمن لدى وارسو الدكتورة ميرفت مجلي، اليوم، مع رئيس الاكاديمية البحرية البولندي الادميرال توماش شوبريشت، التعاون الثنائي وتأهيل الكوادر اليمنية في الاكاديمية البحرية البولندية.



وتطلعت السفيرة مجلي الى امكانية منح بلادنا 10 مقاعد دراسية مجانية في الاكاديمية البحرية البولندية لما من شأنه رفع جاهزية خفر السواحل اليمنية لمكافحة القرصنة في البحر الاحمر ومضيق باب المندب ومواجهة التهديدات التي تشكلها الالغام البحرية التي تزرعها الميليشات الحوثية إضافة الى القوارب المفخخة.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين للحد من القرصنة البحرية والهجرة الغير شرعية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتوقيع اتفاقية تعاون بين البلدين الصديقين في هذا الشان.