البحسني يترأس اجتماعاً لأعضاء مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً لأعضاء مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت.



وجرى خلال اللقاء استعراض محضر الاجتماع السابق، ومختصر لأهم وأبرز الأنشطة والأعمال المنفذة بالصندوق خلال العام 2020م والأدوار المختلفة لتنفيذها، وتوضيح العوائق والصعوبات التي واجهت تنفيذ الصندوق لأعماله، إلى جانب استعراض خطة صندوق النظافة للعام 2021م، وإطلاق عام التحسين على العام الجاري، وما تتضمنه الخطة من برامج هادفة لتحسين المظهر الجمالي لمختلف المديريات.

وناقش اللقاء مقترح خطة التقسيم الفني لمشروع نظافة مدينة المكلا إلى ثلاثة مشاريع مستقلة فنياً وبإشراف مباشر من قيادة صندوق النظافة والتحسين، على أن يتضمن كل مشروع الأقسام الفنية اللازمة لتسيير العمل، بما فيها توزيع العمالة والمعدات اللازمة، وأن يتم مراقبة ومتابعة وتقييم لكافة المشاريع لتصويب الأخطاء أو الاختلالات الموجودة.

وشدد محافظ حضرموت على الاهتمام بالعمل الميداني وتكثيف حملات النظافة والتحسين المستمر للمديريات، خصوصاً مدينة المكلا بوصفها عاصمة المحافظة، والإشراف المباشر والتقييم لمستوى مدى عملية التحسين، مؤكداً أهمية تعاون أعضاء مجلس إدارة الصندوق لإنجاح كافة الخطط المرسومة في سبيل الارتقاء بعملية النظافة.

واشار المحافظ إلى دور المواطنين في الإسهام بعملية النظافة من خلال وعيهم بأهميتها ورمي القمامة في الأماكن المخصصة، لافتاً بتفعيل الإجراءات والأنظمة القانونية ضد المخالفين وفرض الغرامات المالية لضبط المخالفين وللحد من ظاهرة الرمي العشوائي للمخلفات في الأماكن غير المخصصة لها.

حضر اللقاء، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ومدير عام صندوق النظافة والتحسين بالساحل المهندس فهمي بن شبراق، ومدير عام مكتب وزارة الأشغال بالساحل الدكتور محمد باخلعة، ومدير عام مكتب وزارة المالية بالساحل أنور الجعيدي، ومدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالساحل سعيد مرزوق، ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس صالح العمري، ونائب رئيس الغرفة التجارية بحضرموت الشيخ فارس بن هلابي