محافظ حضرموت يطلع على بدء الحملة الثانية لرفع وانتشال المخلفات الصلبة والحطام بمدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، من ممثل منظمة مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع UNOPS المهندس أحمد عبيد الميسري، على بدء الحملة الثانية لرفع وانتشال المخلفات الصلبة والحطام بمدينة المكلا، الممولة من البنك الدولي، وبتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع UNOPS، وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة وصندوق النظافة والتحسين.



واستمع المحافظ البحسني من المهندس الميسري إلى بدء سير العمل في المشروع لرفع مخلفات البناء، وخطط المكتب في المحافظة خلال الفترة القادمة التي تضم حزمة من المشاريع تستهدف قطاعات صندوق النظافة والتحسين، والطرق والجسور، ومنظومات الطاقة الشمسية، والمياه والصرف الصحي، بمبلغ 5 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي، إلى جانب مشاريع أخرى بالمحافظة تابعة للبنك الألماني KFW والمتمثلة في تأهيل مركز ابن سيناء لمعالجة حالات كورونا، ومستشفى الحياة بدوعن، ومستشفى سيئون العام.

ووجه محافظ حضرموت مكتب الأشغال العامة والطرق بتكثيف المراقبة في المواقع غير المخصصة لرمي مخلفات البناء، والتي ترمى فيها المخلفات من قبل المواطنين، والتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية في هذا الجانب لضبط المخالفين.

وعبر المحافظ البحسني عن شكره وتقديره للبنك الدولي والبنك الالماني، على دعهم لبعض المشاريع في حضرموت، مثمناً دور مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع UNOPS في تنظيم وتنسيق هذه المشاريع التي تساند جهود السلطة المحلية في عملية التأهيل والصيانة لبعض القطاعات، وانتشال مخلفات البناء من داخل مدينة المكلا.

حضر اللقاء، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ومدير عام صندوق النظافة والتحسين بالساحل المهندس فهمي بن شبراق، ومدير عام مكتب الأشغال بالساحل الدكتور محمد باخلعة، ومدير عام مكتب محافظ حضرموت ناصر القرزي، ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس صالح العمري.