شكرا لقراءة خبر عن العثور على جثة عروسة "بدون ملابس" بعد دخولها على العريس.. وعند الكشف الطبي على الجثة كانت المفاجأة صادمة للجميع! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - شهدت روسيا واقعة مروعة، حينما أقدم عريس على قتل عروسه بتوجيه 83 ضربة منفصلة في جسدها وتهشيم رأسها، وذلك قبل وقت قصير من إقامة حفل ليلة الزفاف.



وترك الشاب عروسه تعاني من جروحًا مروعة، ليتم العثور عليها شبه عارية بعد هجوم عريسها الذي استمر ثلاث ساعات، فيما تعرض وجهها لتشوه شديد وكسر الجمجمة بسبب شيء غير معروف ، ربما في ساق كرسي أو رأس فأس حاد.

وأوضحت التحقيقات، أن جذعها وأطرافها مغطاة بالجروح ، والتي كان بعضها بسبب اللكمات والركل، وبعد قتل عروسه ، حاول الشاب الفرار إلى الخارج ولكن تم إيقافه بسبب قيود السفر الوبائية؛ حيث حُكم عليه بالسجن أربعة عشر عامًا ونصف.