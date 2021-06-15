شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوكيل عبدون يعزي في وفاة التربوي محمد عوض الجعيدي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

رفع وكيل أول وزارة التربية والتعليم الأستاذ جمال سالم عبدون، خالص التعازي وعظيم المواساة لأنور عوض الجعيدي المدير العام لمكتب وزارة المالية ولأخيه منير عوض الجعيدي مدير الموازنة بمكتب المالية ولأسرة أل الجعيدي كافة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أخوهم الأستاذ التربوي القدير محمد عوض الجعيدي الذي وافاه الأجل اليوم الثلاثاء.



وأشاد وكيل أول الوزارة مدير تربية حضرموت بمناقب الفقيد وبعطاءاته وخدمته للقطاع التربوي والتعليمي في محافظة حضرموت، مشيراً بأن حضرموت الأرض والإنسان قد خسرت برحيل الفقيد علماً تربوياً وتعليمياً تخرجت على يديه كوادر شغلت العديد من المناصب.

كما تدرج في عدد من المناصب القيادية بمكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت آخرها رئيس شعبة التعليم العام بمكتب الوزارة.