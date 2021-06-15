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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادي المكلا الرياضي يعزي رئيس مجلس الإدارة في وفاة أخيه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021
الخليج 365 - المكـلا
رفع أعضاء مجلس إدارة نادي المكلا الرياضي الثقافي الاجتماعي وكل ومنتسبيه النادي من الفرق الرياضيه بالنادي التعازي والمواساة إلى رئيس مجلس الإدارة بالنادي الاستاذ انور عوض الجعيدي وذلك في وفاة أخيه محمد.
وعبر الجميع في الوسط الرياضي للنادي عن حزنهم العميق بهذا المصاب الجلل الى افراد أسرة آل الجعيدي كافة .
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.