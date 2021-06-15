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نادي المكلا الرياضي يعزي رئيس مجلس الإدارة في وفاة أخيه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

رفع أعضاء مجلس إدارة نادي المكلا الرياضي الثقافي الاجتماعي وكل ومنتسبيه النادي من الفرق الرياضيه بالنادي التعازي والمواساة إلى رئيس مجلس الإدارة بالنادي الاستاذ انور عوض الجعيدي وذلك في وفاة أخيه محمد.

 

وعبر الجميع في الوسط الرياضي للنادي عن حزنهم العميق بهذا المصاب الجلل الى افراد أسرة آل الجعيدي كافة .

 

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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