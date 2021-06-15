محافظ حضرموت يبحث مع خبراء مصريين إمكانية تنفيذ بعص المشاريع في قطاع الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، خبراء مصريين في مجال الكهرباء وتمديد الكابلات، بحضور قيادتي المؤسسة العامة للكهرباء بساحل ووادي حضرموت.



وبحث المحافظ البحسني مع الخبراء المصريين إمكانية تنفيذ بعص المشاريع في قطاع الكهرباء، ووضع الحلول الجذرية لتحسين خدمة التيار الكهربائي، وجرى مناقشة الخطط المستقبلية ووضع الدراسات الاستراتيجية لقطاع الكهرباء في عموم محافظة حضرموت.

واستعرض المحافظ جهود قيادة السلطة المحلية لتحسين خدمة الكهرباء من خلال إنشاء المحطات بتمويل محلي، وتوفير المشتقات النفطية، وغيرها من الأعمال، في ظل الوضع الصعب الذي يمر به البلد من أوضاع الحرب والأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن السلطة ستتعاون مع الخبراء المصريين وستخلق معهم شراكات لتقديم المقترحات وتنفيذها لتحسين خدمة التيار الكهربائي.

حضر اللقاء، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح