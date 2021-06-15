شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صرف 680 مليون ريال لمستفيدي المساعدات النقدية للرعاية الاجتماعية بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشن فرع صندوق الرعاية الاجتماعية بساحل حضرموت اليوم صرف الحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي الرعاية الاجتماعية بساحل حضرموت المقدمة من البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف وشركائها.



وفي التدشين أشاد وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني بجهود فرع صندوق الرعاية الاجتماعية ومتابعاته في تسهيل صرف المساعدات النقدية للمستفيدين في مختلف المديريات.

بدوره أوضح مدير عام فرع صندوق الرعاية الاجتماعية عبدالله الحامد بأن إجمالي الحوالات النقدية التي سيتم صرفها تبلغ ستمائة وثمانون مليون ريال موزعة على 36 ألف و294 حالة في عموم مديريات ساحل حضرموت، مشيرًا إلى أن تسليم الحولات التي تتم في 36 مركز صرف منتشرة في كافة المديريات ستستمر لمدة 26 يوما عبر بنك الأمل الذي قام بفتح مراكز صرف في مختلف المديريات تسهيلا لاستلام المستفيدين حولاتهم النقدية.