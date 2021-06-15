شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البدء في تركيب مصنع الأكسجين بمديرية المنصورة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور جلال باعوضه، اليوم، سير العمل في مشروع تركيب وتجهيز مصنع الاكسجين في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن بتمويل كويتي عبر مؤسسة التواصل.



واطلع الدكتور باعوضه خلال الزيارة على أعمال التركيب والاعمال الفنية والمزمع الانتهاء منها خلال الايام القادمة.

ويهدف المشروع إلى تغطية احتياجات القطاع الصحي في محافظات، عدن لحج أبين الضالع، بقدرة 300 اسطوانة في اليوم.