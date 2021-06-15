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ضبط عصابة متهمة بترويج وتجارة المخدرات بالمهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبط البحث الجنائي بمحافظة المهرة، اليوم، عصابة متهمة بترويج وتجارة المخدرات.

وأوضح مصدر أمني وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الأجهزة الأمنية وبعد عملية رصد وتحري تمكنت من ضبط (12)متهما، من مروجي المخدرات بينهم متهمين من جنسيات عربية وأفريقية..مشيراً الى انه جرى تحرير محاضر الضبط للمضبوطات، والتحفظ على المتهمين لاستكمال التحقيقات معهم تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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