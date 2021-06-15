شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضبط عصابة متهمة بترويج وتجارة المخدرات بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبط البحث الجنائي بمحافظة المهرة، اليوم، عصابة متهمة بترويج وتجارة المخدرات.



وأوضح مصدر أمني وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الأجهزة الأمنية وبعد عملية رصد وتحري تمكنت من ضبط (12)متهما، من مروجي المخدرات بينهم متهمين من جنسيات عربية وأفريقية..مشيراً الى انه جرى تحرير محاضر الضبط للمضبوطات، والتحفظ على المتهمين لاستكمال التحقيقات معهم تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة.