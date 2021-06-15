وزير الداخلية يثمن جهود الوحدات الامنية والعسكرية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ثمن وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، جهود الوحدات الأمنية والعسكرية بمحافظة المهرة واستتباب الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة والحفاظ على مؤسسات الدولة.



واكد وزير الداخلية خلال تفقده، اليوم، ومعه مدير الامن والشرطة بمحافظة المهرة العميد مفتي صموده، عدداً من الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة، على اهمية التحلي باليقضة والحس الامني والتفاني والإخلاص والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المشترك بين كافة الوحدات لتعزيز الأمن والاستقرار .

واطلع الوزير خلال الزيارة، على جاهزية قوات الشرطة العسكرية والقوات الخاصة وشرطة دوريات أمن الطرق (النجدة) وأمن البحث الجنائي بالمحافظة.. مؤكداً حرص وزارة الداخلية على تلبية متطلبات هذه الوحدات الأمنية رغم الظروف الاستثنائية.