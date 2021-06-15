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وزير الصحة ومحافظ المهرة يضعان حجر الأساس لمشروع هيئة مستشفى المهرة التعليمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

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وضع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومعه محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم، حجر الأساس لمشروع هيئة مستشفى المهرة التعليمي العام.

 

وأشار وزير الصحة، الى أن الهيئة ستكون الصرح الأساسي والأكبر لقطاع الصحة بمحافظة المهرة والمحافظات الشرقية..لافتاً إلى أن هناك خطوات ستتم في هذا الجانب لإنجاز هذا المشروع بما يليق بالمحافظة من خدمات صحية متطورة.

 

من جانبه، أكد محافظ المهرة،أن هذا الصرح الصحي سيكون منجزاً كبيراً لأبناء المحافظة في ظل الضغط الكبير على المستشفى الحالي والتوسع في الأقسام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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