شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة ومحافظ المهرة يضعان حجر الأساس لمشروع هيئة مستشفى المهرة التعليمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومعه محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم، حجر الأساس لمشروع هيئة مستشفى المهرة التعليمي العام.



وأشار وزير الصحة، الى أن الهيئة ستكون الصرح الأساسي والأكبر لقطاع الصحة بمحافظة المهرة والمحافظات الشرقية..لافتاً إلى أن هناك خطوات ستتم في هذا الجانب لإنجاز هذا المشروع بما يليق بالمحافظة من خدمات صحية متطورة.

من جانبه، أكد محافظ المهرة،أن هذا الصرح الصحي سيكون منجزاً كبيراً لأبناء المحافظة في ظل الضغط الكبير على المستشفى الحالي والتوسع في الأقسام.