العباب يشيد بالأجواء المستقرة بالمراكز الاختبارية في وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور علي العباب، بأجواء الاستقرار داخل المراكز الاختبارية في مديريات وادي حضرموت.



وأعرب نائب الوزير خلال لقائه، اليوم، وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، عن تقدير الوزارة للجهود التي بذلتها السلطة المحلية في مديريات الوادي والصحراء لإنجاح سير العملية الاختبارية..مشيراً إلى أن اللجنة العليا للاختبارات راعت ظروف الطلاب بشكل كامل عند وضع الأسئلة..منوها بأن إقامة الاختبارات التحديدية هو داعم أساسي للشهادة العامة لطلابنا للاعتراف بها عند السفر للمنح الدراسية في الدول الأخرى.

من جانبه أكد وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء، أن السلطة المحلية حريصة على دعم القطاع التعليمي، إنطلاقا من إدراكها بأهمية التعليم وانعكاساته على الجوانب التنموية في العديد من المجالات.