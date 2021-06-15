شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية في عمل إرهابي جبان يعكس إصرارها على تعريض أمن وسلامة المدنيين للخطر.



و نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية البحرينية تأكيدها في بيان لها وقوف المملكة في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها وأشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض و تدمير الطائرة .. و شددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة تجاه هذه الجماعة الإرهابية التي تهدد الأمن و السلم في المنطقة.