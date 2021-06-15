شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية لأمير قطر ... تسريب فيديو خطير يكشف تفاصيل مؤامرات قطرية على الدول العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

وثق مقطع فيديو مسرب، أمير قطر السابق حمد بن خليفة يهاجم مصر والدول العربية ويمجد إثيوبيا قبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة لبحث أزمة سد النهضة. وقال حمد بن خليفة في الفيديو المسرب:”يتكلمون عن الأمن القومي العربي كما يدّعون. وتابع موجها اتهاما صريحا لمصر قائلا بحسب زعمه: مصر قاطعة شريان غزة صار لها أكثر من 20 سنة، وما حدا تكلم عن الأمن القومي العربي”.

وزعم :”نحن في قطر، إثيوبيا ما قاطعتنا، بالعكس، عندما راح المحاصرون يستنجدون بأفريقيا، إثيوبيا أول من عارضهم، بس هذا وضع العرب”. قد يهمك ايضاً

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