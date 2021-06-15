شكرا لقرائتكم خبر عن أول فتاة في العالم تظهر بلحية كاملة.. والكشف عن سر ظهورها بها... شاهد "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت حرنعام كور من المملكة المتحدة، موسوعة غينيس للأرقام القياسية 2017 بصفتها صاحبة الرقم القياسي لأصغر أنثى ذات لحية كاملة. وحول الأسئلة المحبطة التي عادة ما توجه لها عن شعر لحيتها، قالت كور: أسال على الدوام “لماذا لديك لحية؟ ” في بعض الأحيان أريد أن أكون ساخرة، وأجيب بسؤال “حسنًا، لماذا والدك له لحية؟، بحسب موقع “البيان”.

وأوضحت:”أتمنى أن يسألني الناس المزيد من الأسئلة حول التنمية الشخصية، ” كيف أضيف قيمة؟ وكيف يمكنني أن أجد هدفي؟”.

ويشار إلى أنه تم تشخيص إصابة هارنام بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS) عندما كانت تبلغ من العمر 12 عامًا، وهي حالة يعاني منها ملايين الأشخاص حول العالم، بحسب موقع موسوعة غينيس. قد يهمك ايضاً

كانت هذه تفاصيل خبر أول فتاة في العالم تظهر بلحية كاملة.. والكشف عن سر ظهورها بها... شاهد "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.