شكرا لقراءة خبر عن تسريب فيديو صادم لـ أمير قطر يهاجم مصر بشدة ويفتح النار على زعماء العرب ومؤشرات بأزمة تقلب الخليج رأسًا على عقب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - وثق مقطع فيديو مسرب، أمير قطر السابق حمد بن خليفة يهاجم مصر والدول العربية ويمجد إثيوبيا قبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة لبحث أزمة سد النهضة.

وقال حمد بن خليفة في الفيديو المسرب:”يتكلمون عن الأمن القومي العربي كما يدّعون. وتابع موجها اتهاما صريحا لمصر قائلا بحسب زعمه: مصر قاطعة شريان غزة صار لها أكثر من 20 سنة، وما حدا تكلم عن الأمن القومي العربي”.

وثق مقطع فيديو مسرب، أمير قطر السابق حمد بن خليفة يهاجم مصر والدول العربية ويمجد إثيوبيا قبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة لبحث أزمة سد النهضة.

وقال حمد بن خليفة في الفيديو المسرب:”يتكلمون عن الأمن القومي العربي كما يدّعون. وتابع موجها اتهاما صريحا لمصر قائلا بحسب زعمه: مصر قاطعة شريان غزة صار لها أكثر من 20 سنة، وما حدا تكلم عن الأمن القومي العربي”.