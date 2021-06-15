حفاظاً على تدفق رسوم الموازي “اللذيذة”.. كلية القانون بجامعة حضرموت تصنع جيلا “فاشلاً” من المحامين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

في حادثة غريبة من نوعها، نشر أكاديمي بكلية القانون بجامعة حضرموت، إجابات طالب من المستوى الرابع مثيرة للسخرية إلى حد كبير.



وبحسب ورقة الإجابة التي تحصل عليها "الخليج 365" من مصادر موثوقة - نرفقها في هذا التقرير - فإن الإجابة على أحد الأسئلة تظهر مدى ضعف الطالب الذي يفترض أن يكون مستواه متناسباً ومُتحسِّناً مع المستوى الأخير في تخصصه.

ويظهر من خلال ورقة الإجابة، أن الطالب لم يستطع أن يكتب جملة مفيدة، فضلا عن كتابة الإجابة الصحيحة للسؤال، بحسب ما أكده أستاذ القانون الدكتور غالب القعيطي في تسجيل صوتي.

ويقول القعيطي، إن هذه الحادثة ليست الأولى التي يتم رصدها، إلا إنها كانت الأكثر بروزا ومخزية جدا.. حد قوله.

وتقول مصادر خاصة "لليمن العربي" طلبت عدم ذكر هويتها، إن سبب الفشل الذي لحق بكلية القانون بجامعة حضرموت، يعود إلى سوء الإدارة فيها وتهاونها في ترفيع الطلاب السيئين إلى المستويات العليا ثم تخريجهم بعد ذلك بشهادات بكاولوريوس في القانون لا يستحقونها.. وتضيف مصادرنا: إن رسوم الكلية البالغة أكثر 162دولار، ما يعادل 150 ألف ريال مغرية بالنسبة لإدارة الكلية؛ الأمر الذي يدفعها إلى استمرار العملية التعليمية حتى بالنسبة للمتدنية مستوياتهم.

وتشير مصادر "الخليج 365" إلى أن التستر على الطلبة وعلى ضعفهم لغويا وعلميا في مختلف المستويات؛ سيصنع جيلا فاشلا من رجال القانون والمحامين في المستقبل.

ويتحفظ "الخليج 365" على نشر التسجيل الصوتي، الذي يشرح فيه أستاذ القانون تلك الصفحة وهو يعترف بوجود مثل هذه النماذج في المستوى الرابع، حتى وقت لاحق.