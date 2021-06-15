مركز "الأرصاد" يحذر من استمرار موجة الغبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، استمرار موجة الغبار على المناطق الصحراوية بمحافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف).



وقال المركز في نشرته الجوية الذي نشرها عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن صور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس المختلفة تشير إلى استمرار تأثر محافظات بلادنا الصحراوية والهضاب الداخلية والجبلية بالغبار الواسع الانتشار.

وتوقع المركز استمرار هذه الموجة على المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات (صعدة، حجة، عمران، صنعاء، المحويت، ذمار، البيضاء، إب وتعز)، وصولاً إلى أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية.

وأشار إلى تسجيل أدنى رؤية أفقية في سيئون 800 مترًا، وفي عتق (800 مترًا، و 1500 مترًا في صنعاء، وفي إب 3000 مترًا، و 4000 مترًا في عمران.

وحذر المركز المواطنين في المحافظات المتأثرة بالغبار والعوالق الترابية، خاصة سائقي المركبات على الطرقات السريعة، من تدني الرؤية الأفقية، ومرضى الصدر وكبار السن والأطفال بعدم التعرض المباشر للأتربة والغبار