مؤسسة وادي عمد الخيرية تختتم مشاريعها الرمضانية لعام 1442

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 - وادي عمد

أختتمت مؤسسة مؤسسة وادي عمد الخيرية مشاريعها الرمضانية /1442هـ بكلفة إجمالية بلغت (36.5) مليون ريال يمني.



وقد استهدفت هذه المشاريع عموم مناطق وادي عمد من أسر محتاجة ومشاريع تنموية ودعوية متنوعة تأتي هذه المشاريع في ظل ظروف معيشية وإقتصادية صعبة تشهدها البلاد لتأمين احتياجاتهم الغذائية وتخفيفاً لمعانتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها غالبية الأسر جراء الأزمة التي تمر بها البلاد.

حيث تمحورت هذه المشاريع ما بين السلات الغذائية و وتوزيع التمور والمساعدات النقدية وكسوة العيد للأيتام. و كذلك الأنشطة العلمية والدعوية من فعاليات و دورات علمية وقرآنية. بالإضافة إلى رفد مستوصف الشعبة بجهاز فحص (CBC).

ومن جانبه تقدم الأستاذ / سعيد سليم بن شملان رئيس المؤسسة بخالص شكره وتقديره لكل الجهات المانحة والمحسنين وفاعلي الخير لدعمهم وتفاعلهم مع المشاريع استجابتاً وتخفيفاً لمعاناة أخوانهم المحتاجين ورفداً للمسيرة الدعوية والتعليمية. كما توجه بالشكر والتقدير الى فريق العمل بالمؤسسة ومندوبي المناطق الذين شاركوا في تنفيذ هذه المشاريع سائلاً المولى عز وجل الإخلاص والقبول وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع.