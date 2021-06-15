شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. اختتام دورة تدريبية حول برنامج ضمان وصول الإمداد في المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت امس في محافظة عدن فعاليات الدورة التدريبية الخاصة ببرنامج ضمان وصول الإمدادات إلى آخر نقطة والتي نظمتها منظمة ديم للتنمية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان .



وهدفت الدورة التي استمرت يومين وشارك فيها وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان، الدكتور مصلح التوعلي، والوكيل المساعد لقطاع السكان، الدكتورة، اشراق السباعي، ومدير عام المنظمات بقطاع التخطيط، الدكتور جلال الزوعلي ومدراء الإمداد بقطاع السكان، والكوادر القيادية في قطاع السكان بوزارة الصحة والمنظمات الشريكه لها إلى تزويد المشاركين فيها بمهارات في كيفية التغلب على المعوقات ومواجهة التحديات عند تنفيذ برنامج ضمان وصول الإمدادات إلى آخر نقطة lma .