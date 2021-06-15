شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الهلال الاحمر اليمني تختتم الدورة التدريبية في الاسعافات الأولية النفسية خلال كوفيد19 للمتطوعين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المهرة-لميس الأصبحي

قد يهمك ايضاً



اختمت في مدينة الغيضة أمس الاثنين جمعية الهلال الاحمر اليمني الدورة التدريبية الخاصة بالاسعافات الأولية النفسية لفيروس كورونا كوفيد (19) بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر الدنماركي و باشراف مكتب الشؤون الأجتماعية والعمل بالمهرة، وبمشاركة (20)متطوع و متطوعة في جمعية الهلال الاحمر اليمني بالمهرة.



الدورة التدريبية التي استمرت يومين تعرف المتدربين خلالها على المفاهيم الاساسية للاسعاف الاولي و المبادىء الأساسية للإسعاف الاولي و الاسعاف النفسي ةو الفروق بينهم،وخلال ختام الدورة التدريبية تم التأكيد على أهمية مخرجات الدورات إلي تنفذها جمعية الهلال الاحمر اليمني وتهدف إلى بناء قدرات الكادر الصحي و المتطوعين واكسابهم معارف مهنية و تطبيقية ملائمة تمكنهم من أداء عملهم بحرفية و كفاءة .



حضر ختام الدورة التدريبية الاستاذ عبدالرحيم مطران امين عام الجمعية،و المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر اليمني علي حفيظ محسن بن حفيظ، والمدربة الدولية سهام عيدروس العريقي، و عبدالعزيز الذبحاني.