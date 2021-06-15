شكرا لقرائتكم خبر عن الفاكهة اليمنية الشهيرة التب يتهافت عليها الخليجيون تنهي ‘‘ضعف الانتصاب ’’ وتحمي القلب وتمنع الجلطات وأمراض الشيخوخة وتقوي المناعة والذاكرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتميز الرمان بالعديد من الفوائد الصحية، إذ يمكن أن يساعد في منع أو علاج العديد من عوامل الخطر المرضية.

فالرمان بحسب خبراء التغذية ينهي ضعف الرجال ويحمي القلب من السكتات بالاضافة الى العديد من الفوائد الصحية ابرزها :

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1- الحماية من جلطات الدم: تمنع مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان الصفائح الدموية من تكوين جلطات وتخثر الدم.

2- يقوي الذاكرة: تناول الرمان بكثرة يقوي من الذاكرة ويمنع الإصابة بمرض الزهايمر، والأمراض المرتبطة بالشيخوخة.

3- يخفض ضغط الدم: حمض البونيسيك هو أحد المكونات الرئيسية للرمان التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول والدهون وتقليل ضغط الدم.

4- الوقاية من تصلب الشرايين: الخاصية المضادة للأكسدة للرمان تمنع أكسدة الكولسترول، وتزيل الدهون الزائدة وتمنع تصلب جدران الشرايين.

5- يقوي المناعة: يعزز الرمان من إنتاج الأجسام المضادة وتعزيز المناعة، لاحتوائه فيتامين C، وبالتالي يحافظ على الجسم من الأمراض والالتهابات الشائعة.

6- يقلل من التوتر: من فوائد الرمان للصحة النفسية، أنه يقلل من التوتر النفسي الذي يمر به الإنسان في حياته الشخصية والمهنية.

7- يسهل عملية الهضم: تحتوي ثمرة رمان واحدة على 45% من الكمية الموصى بها من الألياف، والألياف عامل مساعد في عملية الهضم.

8- مركبات مضادة للأكسدة: تكتسب بذور الرمان لونها الأحمر الرائع من مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة بشكل قوي وفعال، والتي تساعد في التخلص من الجذور الحرة، ما يؤدي إلى منع تلف الخلايا والتخفيف من الالتهاب.