شكرا لبحثكم عن خبر إعلان يوم ”الغضب” في المناطق التي يسيطر عليها طارق صالح (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحت شعار "يوم الغضب" دعا عدد من المواطنين في إقليم تهامة، للخروج اليوم الثلاثاء، في مسيرة غاضبة بمدينة الساحلة الخاضعة لسيطرة القوات العسكرية التي يقودها العميد ، في جبهة الساحل الغربي( جنوبي غرب ).

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، دعوة صادرة عن أبناء إقليم تهامة، مطالبين فيها جميع الموطنيين للخروج في مسيرة غاضة، للتنديد بمقتل المواطن "أحمد عمر بهيدر".

وأشارت الدعوة، إلى أن الموطن "بهيدر" قتل ظلما وعدوانا وعمدا أمام باب منزله على مرأى ومسمع من الناس، في مدينة الخوخة الساحلية.

وقالت إن مدينة الخوخة، تشهد انفلات أمني غير مسبوق، في إشارة إلى أن قوات العميد طارق صالح تتحمل مسؤولية الجرائم التي تحدث في المناطق التي تسيطر عليها في الساحل الغربي.

وتسيطر القوات التي يقودها العميد طارق صالح،على مديريات ساحل (المخا، ذوباب، موزع، الوازعية)، وأجزاء واسعة من محافظة الحديدة.