الآف الأسر تنزح جراء تصاعد القتال في مأرب منذ فبراير الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الإثنين نزوح نحو ثلاثة آلاف أسرة جراء تصاعد القتال في مأرب منذ فبراير الماضي.



وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في تقرير له أنه تم رصد نزوح نحو ثلاثة آلاف أسرة نازحة جراء الأعمال العدائية في مأرب منذ شهر فبراير 2021.

وأضاف بيان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن تلك الأسر نزحت بحثا عن الأمان بعيدا عن الخطوط الأمامية للمواجهات.

وأشار إلى أن شركاء العمل الإنساني يقومون بتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية لدعم النازحين.

وأدى الهجوم الحوثي على مأرب إلى تشرد آلاف الأسر من مخيمات النزوح في الخطوط الأمامية للمواجهات إلى مخيمات أكثر أمناً داخل المحافظة