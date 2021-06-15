قوات العاصفة تعزز من انتشارها في شوارع العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

عززت قوات العاصفة مساء الاثنين من انتشارها في شوارع العاصمة عدن تمهيداً لبداء لتنفيذ حملة منع حمل السلاح في العاصمة عدن.



وكانت اللجنة الامنية وإدارة أمن عدن قد حددت بداء حملة منع السلاح يوم غداً الثلاثاء الموافق 15يونيو 2021م.

واكد قائد قوات العاصفة العميد اوسان العنشلي ان قوات العاصفة جاهزة لبداء تنفيذ حملة منع حمل السلاح وانجاحها لما لها من اهمية في تحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.

ةتجدر الاشارة الى ان ادارة أمن عدن وقوات العاصفة والحزام الامني قد نفذت حملة توعية خلال الايام الماضية حول الحملة والاجراءات المتبعة لانجاح هذه الحملة.

ودعا العميد العنشلي كافة الوحدات الامنية والعسكرية الى الالتزام بالتعليمات الصادرة لانجاح الحملة، كما دعا المواطنيين الى التعاون مع الأجهزة الامنية من خلال الامتناع عن حمل السلاح في العاصمة والتعاون مع الأجهزة الامنية في إنجاح الحملة، فأمن العاصمة عدن مسؤولية الجميع