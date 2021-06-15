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بدء دورة تدريبية بسيئون لأ مناء المخازن ومدراء المشتريات الحكومية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، دورة المخازن والمشتريات الحكومية والتي تنظمها الادارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب.

 

ويتلقى خلال الدورة التي تستمر على مدى أربعة أيام 26 مشاركا من أمناء المخازن ومدراء المشتريات بالمكاتب التنفيذية والهيئات والوحدات الاقتصادية بوادي حضرموت والصحراء، جملة من المعارف والمفاهيم المتنوعة حول الإجراءات والسياسات الضرورية التي يتطلب الالتزام بها.

 

وأشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، الى الأهمية التي تكتسبها الدورة في رفع قدرات وكفاءات العاملين في تلك الأقسام ، بما يمكنهم من أداء مهامهم بمهنية عالية .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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