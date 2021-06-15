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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية بسيئون لأ مناء المخازن ومدراء المشتريات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، دورة المخازن والمشتريات الحكومية والتي تنظمها الادارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب.
ويتلقى خلال الدورة التي تستمر على مدى أربعة أيام 26 مشاركا من أمناء المخازن ومدراء المشتريات بالمكاتب التنفيذية والهيئات والوحدات الاقتصادية بوادي حضرموت والصحراء، جملة من المعارف والمفاهيم المتنوعة حول الإجراءات والسياسات الضرورية التي يتطلب الالتزام بها.
وأشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، الى الأهمية التي تكتسبها الدورة في رفع قدرات وكفاءات العاملين في تلك الأقسام ، بما يمكنهم من أداء مهامهم بمهنية عالية .