تدشين صرف الحوالات النقدية لمستفيدي الرعاية الاجتماعية بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن فرع صندوق الرعاية الاجتماعية بساحل حضرموت، اليوم، صرف الحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي الرعاية الاجتماعية بساحل حضرموت المقدمة من البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف وشركائها.



وفي التدشين، بحضور مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية الدكتور عوض لقصم ومديرا بنك الأمل والانشاء والتعمير خليل باوزير وصادق مهيوب وعدد من المختصين والمستفيدين، أشاد وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني، بجهود فرع صندوق الرعاية الاجتماعية ومتابعاته في تسهيل صرف المساعدات النقدية للمستفيدين في مختلف المديريات .

بدوره أوضح مدير عام فرع صندوق الرعاية الاجتماعية عبدالله الحامد، بأن إجمالي الحوالات النقدية التي سيتم صرفها تبلغ ستمائة وثمانون مليون ريال موزعة على 36 ألف و294 حالة في عموم مديريات ساحل حضرموت..مشيرًا إلى أن تسليم الحولات التي تتم في 36 مركز صرف منتشرة في كافة المديريات وستستمر لمدة 26 يوما عبر بنك الأمل الذي قام بفتح مراكز صرف في مختلف المديريات تسهيلا لاستلام المستفيدين حولاتهم النقدية.