المهرة.. بلحاف يلتقي منسق صندوق الأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة الاستاذ فايز بلحاف صباح اليوم منسق صندوق الأمم المتحدة للسكان الأستاذ سيف عبد السلام فرحان .



وناقش اللقاء آلية التنسيق والتعاون المشترك حول المساحات الآمنة للفتيات والعمل المشترك في تقديم الدورات التدريبية للفتيات في مجال الخياطة والرسم والنقش وغيرها.

وعبر بلحاف عن امتنانه وشكره لكافة الجمعيات التي تهدف الى تفعيل دور المرأة في المجتمع وضرورة الاستفادة من هذه الدورات التدريبية في الحياة .

من جانبه عبر منسق صندوق الامم المتحدة سيف فرحان عن شكره لمكتب الشؤون الاجتماعية والدور الذي يقوم به تجاه مختلف منظمات المجتمع المدني مبديا استعداده التام والعمل على رفع كافة الانشطة الى مكتب الشؤون .

حضر اللقاء المدير التنفيذي لجمعية الوصول الإنساني الأستاذ مصطفى القادري.