"الصندوق الخيري" و"الغرفة التجارية" يوقعان مذكرة تفاهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 - المكلا

أجريت اليوم، مراسيم توقيع مذكرة تفاهم مابين مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين وكان ممثلاً عنها المدير التنفيذي المهندس عوض محمد بلفقية وغرفة تجارة وصناعة حضرموت ممثلاً عنها عضو مجلس الادارة الاستاذ صالح كرامة عمير وبحضور مختص العلاقات العامة بالمؤسسة الاستاذ علاء بن عبدات والقائم بأعمال المدير العام للغرفة الاستاذ منيف لحمدي .



وجاءت هذه الاتفاقية لتوثيق روابط التعاون المشترك مابين الجهتين وسعياً من مؤسسة الصندوق الخيري في التوسع في مجال عقد الشراكات مع الجهات ذات الصلة والتي من شأنها فتح آفاق وفرص عمل لخريجي المؤسسة عن طريق الفرص التي تقدمها الغرفة التجارية.

وانطلاقاً من مبدا الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني وحرصاً من الطرفين على تنفيذ العديد من البرامج المشتركة والتي تخدم شريحة الطلاب المتفوقين والمجتمع الحضرمي بكافة شرائحه.