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سما المصرى تتخطى الحدود في بث مباشر وتضع هذا الشئ بفمها.. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - أشعلت الراقصة الاستعراضية، سما المصرى ، مواقع التواصل الاجتماعى بصورة جديدة لها نشرتها بحسابها على “انستجرام”،وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة بـ” العصا”.

وتظهر “سما” في الصورة وهي بقميص نوم أحمر شفاف يظهر جسمها بالكامل ، وظلت تصور نفسها على انغام اغنية مستنياك . 

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وعلقت سما على الصورة قائلة : محدش تاني يقولي الحسي ايس كريم في اللايف…. صوره من لايف اللوبس لايف امبارح الاحد لما طلبوا مني في التحدي بعد ماغيرت هدومي اني الحس ايس كريم ابقوا اطلبوا طلبات معقوله والنبي اشوفكم لايف النهارده عليه لايف ١١ بالليل بس حملوا البرنامج والرابط بتاعه هنا في الاستوري وتابعوني واسمي عليه هو:
Sama El Masry

 

واشتركوا في نادي جوه النادي عشان مفاجاه شهر رمضان.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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