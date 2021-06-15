شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة شهيرة تفجر مفاجأة.. هذا الممثل أفقدني عذريتي في سن 16 عامًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 14 أغسطس 2020 12:09 مساءً - كشفت الفنانة الأمريكية مايلي سايروس، أنها فقدت عذريتها في عمر 16 عامًا، وقالت إن ذلك حصل على يد زوجها فيما بعد الممثل الأسترالي ليام هيمسورث.

وقالت سايروس (27 عامًا) في حلقة من بودكاست Barstool Sports “Call Her Daddy” ؛ Cyrus: “لم أذهب طوال الطريق مع رجل حتى كان عمري 16 عامًا، لكن انتهى بي الأمر بالزواج من الرجل”.

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وارتبطت سايروس بهيمسوورث (30 عامًا)، لأول مرة في عام 2008 بعد أن تم تمثيلهما في الفيلم المقتبس عن رواية نيكولاس سباركس “الأغنية الأخيرة”. (وبلغ سايروس 16 يوم 23 نوفمبر من ذلك العام).

لكنهما انفصلا في منتصف عام 2010، ثم ارتبطا مجددًا ولأعلنا خطوبتهما في عام 2012 وانفصلا في عام 2013. وعادت إليه في أواخر 2015. وفي 27 ديسمبر 2018 أعلن عن زواجها منه في أجواء احتفال صغيرة مع عائلتيهما.





وفي 13 أغسطس 2019، أعلن هيمسورث من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على “انستجرام” عن انفصالهما نهائيًا. وبعد فترة قصيرة أعلنت سايروس عن ارتباطها من المغني كودي سيمبسون.

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