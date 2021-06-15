شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على فنانة مصرية شهيرة أثناء ممارسة الدعارة مع هذه الشخصية والصدمة الكبرى من تكون؟ "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة مصرية، يوم الأحد، حكما بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بحق شيري هانم، وابنتها زمردة، بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

ووجهت النيابة العامة إلى شيري وابنتها تهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام.

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كما وجهت النيابة تهمة ممارسة الدعارة من خلال إعلانهما عن دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليهما، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وكشفت التحقيقات عن إنشاء المتهمتين قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي للتربح منها من خلال نشر مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدات ومِن ثم التربح منها.

وأثارت مقاطع فيديو لشيري غضب رواد التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بإلقاء القبض على شيري وابنتها.

وتمكنت الشرطة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وأحيلتا إلى النيابة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما حتى الحكم عليهما اليوم.