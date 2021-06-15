محافظ سقطرى يوجه بحصر الاعتداءات على أراضي الدولة وإحالة المخالفين للقضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه محافظ محافظة سقطرى، رمزي محروس، الجهات المعنية في الجزيرة بحصر الإعتداءات على أراضي وأملاك الدولة وضبط المخالفين.



جاء ذلك في مذكرة بعثها المحافظ محروس، إن مكتب الأشغال العامة والطرق، وهيئة أراضي وعقارات الدولة,



وقضت التوجيهات، بحصر الإعتداءات على المتنفسات العامة ومخططات الشوارع والبناء العشوائي وضبط المخالفين واحالتهم للجهات القضائية.



يأتي ذلك بعد عمليات اعتداء على مخططات الشوارع التي تم مسحها في السابق، وعلى متنفسات هامة.



وقام متنفذون موالون لمليشيات المجلس الانتقالي بالاعتداء على الشوارع والبناء العشوائي في المتنفسات العامة مستغلين الوضع القائم بالأرخبيل في ظل سيطرة أدوات الإمارات على المحافظة بقوة السلاح.