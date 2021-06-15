شكرا لبحثكم عن خبر لحفظ الدقيق ومنعه من التسوس.. إليكِ أفضل طريقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يدخل الدقيق في الكثير من الوصفات في المطبخ العربي، وتشتري الكثيرات كمية كبيرة من الدقيق لاستخدامها في المخبوزات والحلويات.

إليكِ الطريقة الأضمن لحفظ الدقيق ومنعه من التسوس بشكل نهائي. وفقاً لما جاء في موقع أطيب طبخة.

الطريقة الأضمن لحفظ الدقيق:

اتبعي هذه الخطوات لحفظ الدقيق:

لتفادي احتمال وجود حشرات السوس في الدقيق، قومي بتعبئة الدقيق في عبوات محكمة الإغلاق تمنع دخول الأكسجين.

ضعي العبوة في الفريزر لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أيام. تساعد هذه الخطوة على التخلص من أي تسوس في الدقيق في حال كان موجود.

أخرجي الدقيق من الفريزر وأنخليه ثم ضعي الدقيق في عبوة محكمة الإغلاق. وأدخليها إلى الثلاجة حيث يمكن حفظ الدقيق لمدة طويلة دون أن يتسوّس أبداً.

لماذا يجب تبريد الدقيق عند حفظه؟

يتم تبريد الدقيق لإبقاء الزيوت الطبيعية التي تتشكّل منها حبات القمح عادةً باردة قدر الإمكان.

من الضروري أيضاً الحرص على أن يكون الدقيق داخل عبوات محكمة الإغلاق لمنع وصول الأكسجين الى داخل العبوات الموجود فيها الدقيق.

هل تختلف طرق حفظ الدقيق بحسب نوعه؟

تحفَظ أنواع الدقيق كافة بنفس الطريقة عادةً وتُعتبر الطريقة السابقة هي الأمثل لحفظها.

لكن الأمر الذي عليك التنبه له هو مدة حفظ الدقيق وهذا الأمر يختلف بحسب نوعه، أي انه يجب استخدام الدقيق الأبيض بأسرع وقت. في وقت أن الدقيق القمحة الكاملة يمكن أن يُحفظ لفترة أطول.