شكرا لبحثكم عن خبر مسمى جديد لـ”مطار صنعاء الدولي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية وحقوقية، بأن الالاف من المواطنين اليمنيين المتضررين من إغلاق مطار صنعاء الدولي، يعتزمون تقديم عريضة إلى الامم المتحدة بتغيير إسم المطار.

وقالت المصادر أن تلك العريضة ستتضمن المطالبة بفتح المطار للرحلات أمام المواطنين وخصوصاً المرضى منهم، بعد أن رفضت مليشيا الحوثي معاودة افتتاحه إثر تسببها في إغلاقه.

وأشارت المصادر إلى أن العريضة تأتي تعبيرا عن الغضب من الامم المتحدة والمنظمات الانسانية وقيادات المليشيا الحوثية المدعومة من ايران واللذين أحالا المطار لرحلاتهم الخاصة التي أصبحت بشكل شبه يومي، فيما الالاف من اليمنيين يتجرعون المعاناة خصوصا المرضى.

ونوهت بأنها ستطلق مسمى "مطار الامم المتحدة لعبور قيادات الحوثيين بصنعاء".

يأتي ذلك بعد أن رفضت المليشيا خطة أممية لفتح المطار وميناء الحديدة ووقف اطلاق النار تمهيدا لإحلال السلام الشامل في اليمن.

ويخدم مطار صنعاء الدولي أكثر من 8 ملايين مواطن من كافة المحافظات، سواء في مناطق الجنوب أو الشمال.

وفي أوقات سابقة، أطلق ناشطون وحقوقيون، عدة مناشدات، برفع الحظر الجوي على مطار صنعاء، لكن محاولاتهم في كل مرة تبوء بالفشل، لكن الامل بفتحه لايزال يراود البعض مع الحراك الدبلوماسي الجاري لإنهاء الحرب في اليمن.