شكرا لبحثكم عن خبر يضم خبراء إيرانيين ومشائخ وقيادات ... طيران التحالف يستهدف اجتماعا هاما لميليشيا الحوثي في صرواح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، امس الاثنين، غارات جوية مكثفة ودقيقة استهدفت اجتماعا هاما للميليشيا الحوثية في مديرية صرواح، غربي مأرب.

وقال مصدر ميداني أن تعزيزات حوثية كبيرة وصلت إلى مديرية صرواح تحت مراقبة طيران التحالف العربي، حتى وصلت إلى مقر اجتماع مجاميع الميليشيا مع خبراء ايرانيين، مشائخ في مديرية صرواح.

وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات ومشائخ، في الغارات الدقيقة.