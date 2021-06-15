شكرا لبحثكم عن خبر ”رياح” أحالته إلى مأتم.. وفيات وإصابات في حفل زفاف بمحافظة عمران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، الاثنين، بأن عدد من ضحايا انهيار سور إسمنتي جراء الرياح الشديدة بأحد حفلات الزفاف بمحافظة عمران الذي وقع الاسبوع الماضي، لايزالون في حالة حرجة، بعد وفاة أربع نساء بينهن جدة العروسة.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن الضحايا من قرية بيت بادي التابعة لمديرية عيال يزيد، ومعظمهن من النساء والفتيات لا زلن يتلقين العلاج في أقسام العناية المركزة بمستشفيات المحافظة والعاصمة صنعاء.

وتسبب الانهيار الذي وقع نهاية الاسبوع الماضي، بوفاة أربع نساء بينهن جدة العروسة و إبنة خالها وأصيبت العشرات منهن جراء سقوط جدار المبنى الذي كان يقام فيه العرس وفقا للمصادر.

وذكرت المصادر أن المبنى لم يكن مسقوفاً مما اضطر صاحب الوليمة أن يقوم بتغطية المبنى بطرابيل قماشية وقاموا بربطها إلى الجدران فأتت موجات رياح قوية أدت الى سقوط الجدار على النساء الحاضرات في الوليمة.

وبينت المصادر بأن أسرة العروسة الغت العرس وقررت تأجيله.