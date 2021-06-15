شكرا لبحثكم عن خبر ذهبت تطالب بنصيبها في الميراث فلم تعد .. تفاصيل مقتل امرأة على يد أبناء اخيها في رداع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ارتكب شقيقان في مديرية رداع بمحافظة البيضاء جريمة بشعة بحق عمتهما بعد مطالبتها لهم بميراثها بعد والدها المتوفي منذ أكثر من عشرين سنة ومازال تحت سيطرة اخوانها .

وقالت مصادر قبلية الإثنين ان الأخوين عبد الحميد محمد صالح سعيد الصراري وعبد الله محمد صالح سعيد الصراري ارتكبا جريمة قتل بحق عمتهما بعد مطالبتها بميراثها بعد والدها صالح سعيد الصراري .

وأضافت المصادر أن الضحية مرزوقة صالح سعيد الصراري ذهب إلى منزل أخوها الأكبر محمد صالح سعيد الصراري للمطالبة بميراثها لكنها قوبلت بالرفض من قبل زوجة أخيها .

وأكدت المصادر أن الضحية أصرت على إعطائها نصيبها من تركه والدها لكنها فوجئت بخروج أبناء أخيها بإطلاق النار عليها من اسلحتهما الشخصية حتى اردوها قتيلة .

ووضحت المصادر أن رجال الأمن قاموا بالقبض على المتهمين بالقتل لكن اخوانها مازالوا يرفضون إعطائها نصيبها حتى بعد مقتلها بحجة أن الأرض سوف تتقسم وينقص نصيبهما .

وتعاني المرأة اليمنية بالمناطق الريفية من السطو على ميراثها بشكل كلي أو جزئي وعجزها في المطالبة بنصيبها عن طريق القضاء والذي قد يكلفها أكثر من نصيبها والتسكع بالمحاكم لعشرات السنين وخاصة في الوقت الراهن والذي يعاني فيه القضاء من تفشي الفساد بمناطق سيطرة المليشيا الحوثية .