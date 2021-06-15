شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء اليمنية تستفيق على قرارات جديدة .. تعرف على مهر العروس والمطلقة ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وفقا لما تداولته مواقع اخبارية يمنية عن صدور قرارات حديدة من قبل الحوثيين حددت أسعار المهور قي العاصمة والمناطق المسيطرة عليها .

و قال المواطنين أن الحوثيين حددو سعر 800 الف بما يعادل 1300 دولار امريكي للراغبين من الزوج من بكر.

في حين سعر 500 الف بحدود 900 دولار امريكي للمتزوجة السابقة .

و أضافوا :أن الحوثيين عمموا هذا الإجراء على جميع القضاة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم .

و اختتموا: أن المحكمة ترفض تعميد أي عقد لا يكون بهذا المبلغ