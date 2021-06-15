شكرا لبحثكم عن خبر شاهد كيف إلتفّت حوله الجماهير وهو يركض في طريق وعره .. الرئيس ابراهيم الحمدي في صورة نادرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يواصل اليمنيون نشر الصور النادرة من ارشيفهم للرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي في الذكرى47 لثورة 13 يونيو الذي قادة الحمدي و جعلت حال اليمنيين افضل . فقد نشر ناشطون يمنيون صورة للرئيس الحمدي والجماهير حوله وهو في الوسط بزيه المدني وهو يركض في طريق وعرة مشياً على الاقدام. وذكر نشطاء انها تكون في ميدان مركز مديرية النادرة بمحافظة إب . عام 1976/ 1977م.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد كيف إلتفّت حوله الجماهير وهو يركض في طريق وعره .. الرئيس ابراهيم الحمدي في صورة نادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.