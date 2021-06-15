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ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي بارز من صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي بارز من صعدة

الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365

اعترفت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بمصرع قيادي بارز ينتحل رتبة لواء، وينحدر من محافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات، شمال البلاد.

 

وأفادت وسائل إعلام حوثية، الاثنين، بأنه جرى تشييع ودفن جثة الصريع حسين سعيد عامر هديان، في مسقط رأسه بمنطقة نشور في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

 

ولم تذكر الميليشيا الحوثية مكان وزمان مقتل "هديان" الذي ينتحل رتبة لواء، غير أن مصادر عسكرية رجحت أنه لقي مصرعه بضربة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

 

ونعت قيادات وناشطون حوثيون مقتل هديان، الذي اعتبرته خسارة كبيرة لهم.

 

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هديان يعد من القيادات المقربة لزعيم ميليشيا الحوثي، وشارك إلى جانب المتمردين الحوثيين منذ حربهم الأولى ضد الحكومة في 2004م، ومن مؤسسي الحركة الحوثية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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