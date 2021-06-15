عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا: ندين بقوة استهداف الحوثيين للمدنيين والأطفال

الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365

دانت الخارجية الأمريكية، الاثنين، سقوط طائرة مسيرة حوثية على مدرسة في عسير جنوب السعودية.



وقالت الخارجية الأمريكية إن محاولات هجوم الحوثيين تستهدف المدنيين والأطفال وندينها بقوة، مطالبة الحوثيين بالالتزام بوقف كامل لإطلاق النار.

قبل ذلك دان السفير الفرنسي بالسعودية، لودوفيك بوي، سقوط مسيرة حوثية فوق مدرسة بعسير واصفا الاعتداء بالجبان.

وغرد السفير الفرنسي على تويتر قائلا: "فجعني نبأ سقوط طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيّون، فوق مدرسةٍ في ‫عسير‬. باسم السفارة الفرنسية في السعودية أُدينُ بشدّة هذا الاعتداء الفظيع والجبان والوحشيّ على مكانٍ مكرّس للعلم والمعرفة والتعليم، تُرَبّى فيه أجيال الغد".

يذكر أن نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، كان قد صرح الأحد، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث.

والخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط في السعودية.

وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، مشدداً على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.