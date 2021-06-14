المهرة.. افتتاح مركز العمليات والعناية المركزة بمستشفى الغيظة

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح، ومحافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم الاثنين، مركز العمليات والعناية المركزة بمستشفى الغيضة المركزي الذي يأتي إنشاؤه وتجهيزه بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وخلال الافتتاح، أكد وزير الصحة، أهمية هذا المشروع لما من شأنه رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في محافظة المهرة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد أحد ثمار التعاون المشترك بين بلادنا والأشقاء في المملكة العربية السعودية، متمنيا استمرار التعاون في القطاع الصحي.

وأوضح الوزير بحيبح أن البرنامج السعودي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يعدان الداعم الأول للقطاع الصحي، مبينا أن هذا ليس بغريب عن المملكة العربية السعودية.

بدوره، تقدم محافظ المهرة محمد علي ياسر، بالشكر والتقدير للبرنامج السعودي، على إنجاز هذا الصرح الصحي، وعلى كل ما قدمته المملكة العربية السعودية من دعم سخي لليمن بشكل عام في كافة المجالات.

وعبر عن سعادته بتواجد وزير الصحة بالمحافظة، مؤكدا أن السلطتين المركزية والمحلية مكملتين لبعضهما البعض للعمل على رفع مستوى الخدمات والبنية التحتية.

من جانبه أوضح مشرف العمليات التنفيذي بمكتب البرنامج السعودي بالمهرة، محمد عبدالله آل هادي، أن إنشاء مشروع مركز العمليات والعناية المركزة بمستشفى الغيضة المركزي تم على مساحة تقدر بألف متر مربع.

وذكر أن المركز يحتوي على قرابة 134 جهاز ومُعدّة متطورة وغرف العناية المركزية والعزل الطبي والعمليات.

وأوضح، أن المشروع يأتي امتدادا لدعم المملكة العربية السعودية للأشقاء في اليمن ومساعدة الحكومة على تلبية احتياجات الشعب اليمني من خلال هذه المشاريع التي تسهم في تحسين البنية التحتية في جميع القطاعات بما فيها الصحة.