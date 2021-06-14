إب.. ميليشيات الحوثي تغلق عشرات المحلات التجارية لرفض ملاكها دفع زيادات جديدة

أغلقت مليشيا الحوثي بمحافظة إب، وسط اليمن، عشرات المحلات التجارية، بعد رفضهم دفع زيادة جديدة لرسوم إيجارات محلاتهم المستأجرة من مكتب الأوقاف.



وقالت مصادر محلية، إن قيادة مليشيا الحوثي في مكتب الأوقاف فرضت زيادة في رسوم الإيجارات على مالكي المحلات المستأجرة من المكتب في شارع الكبسي بمدينة إب، بزيادة تصل إلى أكثر من 2000%، وسط رفض واسع من مالكي المحلات.



وأضافت أن المليشيا تغلق المحلات منذ نحو أسبوع بعد رفض مالكي المحلات دفع تلك الزيادة.



وشكا مالكو المحلات من ابتزاز المليشيا لهم والضغط عليهم للقبول بالزيادة المضاعفة أو إفراغ المحلات من دون مقابل.



وتسعى المليشيا إلى رفع ايجارات المحلات التابعة للأوقاف ومساواتها بإيجارات المحلات "الخاص"، في مسعى جديد لرفع ايرادات المكتب وتسخيرها لصالح متنفذي الجماعة وتمويل مايسمى بالمجهود الحربي.

