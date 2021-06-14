شكرا لبحثكم عن خبر 8 سعوديين وسودانيان.. "الحوثي" تعرض مشاهد لأسرى مفترضين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شكري حسين/ الأناضول

عرضت جماعة "الحوثي" اليمنية، الإثنين، مشاهد مصورة قالت إنها لـ10 سعوديين وسودانيين تم أسرهم في جبهات ما وراء الحدود، وفق حساب الموقع الحربي للجماعة على "تويتر".

فيما لم يصدر عن الجانبين السعودي والسوداني تعقيب بالخصوص حتى الساعة 18: 25 ت.غ.

وخلال مشاهد الفيديو، تم عرض مقابلات مع الأسرى المفترضين، 8 سعوديين وسودانيين اثنين، وهم يعرفون بأنفسهم والوحدات العسكرية التي ينتمون إليها.

وخلال المقابلات، دعا الأسرى قادتهم إلى الاهتمام بملفهم والسعي إلى إطلاق سراحهم، مطمئنين أهاليهم بأنهم بصحة جيدة.

والسبت، أعلنت جماعة الحوثي استعدادها لتنفيذ صفقة واسعة لتبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، تشمل وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس اليمني ناصر منصور هادي، وفق رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى الجماعة عبد القادر المرتضى.

وردت الحكومة اليمنية على ذلك، عبر وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو لجنة تبادل الأسرى ماجد فضائل، الذي قال إن الحكومة "ترحب بأي جهود ومبادرات تؤدي للإفراج الفوري عن المختطفين والأسرى بعيدا عن أي مزايدات إعلامية".

وشدد فضائل، في تغريدات عبر "تويتر"، على "ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا، بحيث تضم عملية التبادل الأربعة وهم: اللواء ناصر منصور هادي، واللواء محمود الصبيحي، واللواء فيصل رجب، والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان. ومن ثم تكون الأولية لكبار السن والصحفيين والمرضى، وبعد ذلك الانتقال للبقية".

وسبق أن نفذ الطرفان عدة صفقات لتبادل الأسرى، بجهود محلية وأممية، إذ قدم الجانبان في مشاورات برعاية أممية بالسويد عام 2018، قوائم تضم أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.

ولا يوجد إحصاء دقيق بعدد أسرى الطرفين، لا سيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبادلت الحكومة والحوثيون، على مدى يومين، 1056 أسيرا من الجانبين، في أكبر صفقة تبادل منذ بدء الحرب بين الطرفين قبل نحو 7 سنوات.

ويشهد اليمن، منذ نحو 7 سنوات، حربا بين القوات الحكومية، مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.