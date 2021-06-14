شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على الوزراء الذين عادوا إلى العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاد الى العاصمة المؤقتة عدن كل من وزير التعليم العالي خالد الوصابي، واحمد عرمان وزير الشئون القانونية، واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي، ونجيب العوج وزير الاتصالات. وذلك ضمن توجيهات رئيس الوزراء بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن

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