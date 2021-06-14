شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تعزيز برامج تأهيل فتيات المهرة بدعم أممي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة فايز بلحاف، اليوم، مع منسق صندوق الأمم المتحدة للسكان سيف عبدالسلام، آلية التنسيق والتعاون المشترك حول المساحات الآمنة للفتيات والعمل المشترك في تقديم الدورات التدريبية للفتيات في مجال الخياطة والرسم والنقش وغيرها.



وأكد بلحاف، على أهمية مواصلة جهود تفعيل دور المرأة في المجتمع وضرورة الاستفادة من هذه الدورات التدريبية في المجالات المهنية.