شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع مثير للضحك لمذيعة أثناء تقديم زميلتها.. شاهد ردة فعل غير متوقعة من الأخيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وظهر في الفيديو، مذيعة الأخبار السياسية تذكر عنوان الخبر الرياضي أثناء تقديم زميلتها مذيعة الأخبار الرياضية، فردت الأخيرة عليها بعدم الحديث وأن تقوم بتقديمها فقط. وأظهر الفيديو، تعابير الإحراج على وجه المذيعة، مما جعل المقطع ينتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي. قد يهمك ايضاً

كانت هذه تفاصيل خبر مقطع مثير للضحك لمذيعة أثناء تقديم زميلتها.. شاهد ردة فعل غير متوقعة من الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.